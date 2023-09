1ª Cavalgada Solidária do Acampamento Farroupilha reúne 230 cavalarianos em Porto Alegre

publicidade

Uma proposta diferenciada, mas mantendo o amor pelo tradicionalismo, a 1ª Cavalgada Solidária do Acampamento Farroupilha marcou na manhã desta quarta-feira os Festejos Farroupilhas em Porto Alegre. Em torno de 230 cavalarianos e representantes de piquetes da Capital e Alvorada saíram da rua Nestor Ludwig, junto ao Estádio Beira-Rio e se dirigiram pela avenida Edvaldo Pereira Paiva até o acampamento, no Parque Harmonia. O prefeito Sebastião Melo, o vive Ricardo Gomes, o secretário Municipal de Cultura, Henry Ventura, entre outras autoridades, participaram da ação.

“Esta é uma ação solidária, em que cada município do Rio Grande do Sul está fazendo sua cavalgada, e aqui estamos com este ato de tradição. Estamos aqui justamente para dizer que estamos junto. O importante é o ato em si, e que ele seja da paz e auxílio aos nossos irmãos necessitados, e também de união entre nós”, salientou Melo. A intenção da Cavalgada Solidária, feita como alternativa ao tradicional Desfile Farroupilha, em razão da recomendação do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) após a tragédia climática do Vale do Taquari, foi arrecadar doações às populações mais afetadas.

O desfile foi organizado pela Associação dos Acampados da Estância da Harmonia (Acamparh), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCEC), GAM3 Parks, concessionária administradora do Parque Harmonia, Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas de Porto Alegre e Associação dos Piquetes do Rio Grande do Sul (Aspergs). Para o diretor campeiro da Acamparh, Otacílio Souza Soares, o Xirú, o evento teve caráter simbólico e tem potencial para crescer ainda mais nos próximos anos.

“O povo gaúcho é muito solidário, e em qualquer questão que acontecer no estado, ajudaremos as pessoas da melhor forma possível”, comentou ele. A presidente da Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas da Capital, Liliana Cardoso, celebrou a solidariedade espontânea dos piqueteiros do acampamento ao longo do evento. “É uma emoção saber que o Acampamento Farroupilha é transformador em auxiliar o estado na solução de seus problemas. Já arrecadamos muitos materiais, liderados pelas pessoas que estão nos piquetes”, comentou ela.

Para o secretário Ventura, o volume de doações surpreendeu positivamente. “Há pessoas doando geladeiras, fogões, então não esperávamos isto, demonstrando que realmente, o espírito do acampamento solidário ficou enraizado assim, e as pessoas incorporaram esta ideia, além de quão acolhedor e colaborativo é o gaúcho nestes momentos de enfrentamento de crises”, afirmou o titular da SMCEC.