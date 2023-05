1º Fórum Social das Periferias de Porto Alegre começa com caminhada na Ilha Grande dos Marinheiros

publicidade

Uma caminhada na Ilha Grande dos Marinheiros deu início, na manhã desta segunda-feira, ao 1º Fórum Social das Periferias de Porto Alegre, cuja programação segue hoje e até o próximo sábado. Integrantes de movimentos sociais partiram desde a Escola de Educação Infantil Tia Jussara até o Centro Social Aparecida das Águas, carregando bandeiras, cartazes e com gritos de luta. Segundo os organizadores, o fórum tem como uma das principais metas abordar a vivência das comunidades periféricas e suas dificuldades no acesso a serviços públicos.

“Estamos abrindo novamente a posição popular, e questionando o poder público sobre várias políticas às quais ficamos para trás. Queremos ter relevância em todos os aspectos, seja na educação, saúde, transporte, saneamento, e é isto que iremos discutir”, comentou um dos coordenadores do Fórum, Júlio Pedroso, liderança comunitária da Vila Pedreira, no bairro Cristal, zona Sul de Porto Alegre.

De acordo com Pedroso, a série de palestras e encontros visa também chamar a atenção para uma agenda de “esquecimento” por parte de governos passados. “Não tínhamos voz antes, então estamos fazendo este fórum para conseguirmos colocar em prática o que pensamos”, afirmou ele.

Amanhã, constam três rodas de conversa na programação do fórum. Às 9h, ocorre a mesa Educadores Sociais: Relevância e impacto nas comunidades periféricas, na Escola Porto Alegre (EPA), na rua Washington Luiz, 203, no Centro Histórico. Às 18h, será a vez de Desenvolvimento das Políticas Públicas locais e ações sociais e culturais nos territórios, no Instituto Cultural Arraial da Glória, na rua Santiago Dantas, 4, bairro Glória. Às 19h30, haverá a mesa Quem tem medo de Paulo Freire?, no Assentamento 20 de Novembro, na rua Dr. Barros Cassal, 161, bairro Floresta.

Até o encerramento do Fórum, haverá a participação da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), coletivos e demais movimentos. Na sexta-feira, às 9h, o fórum deverá receber a ministra da Saúde, Nísia Trindade, que participa de roda de conversa com o secretário municipal da Saúde de Porto Alegre, Mauro Sparta, e mediação de Pedroso. O evento ocorre na associação de moradores Amavtron, na rua Caixa Econômica, 605, bairro Santa Tereza.