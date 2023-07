20 anos da Igreja Universal de Erechim serão celebrados em sessão especial nesta segunda

publicidade

Na próxima segunda-feira (24), o Poder Legislativo prestará homenagem à Igreja Universal do Reino de Deus, que completa 20 anos de inauguração em Erechim, com uma sessão especial. A atividade, proposta pelo vereador Romildo Protetor (MDB), contará com entrega de Menção Honrosa à instituição religiosa, e será realizada no plenário da Casa do Povo, a partir das 14h, com transmissão ao vivo da TV Câmara em seu canal do YouTube. Tão longo for encerrada a sessão especial, terá início no plenário a 23ª sessão ordinária do ano.

Conforme detalha o parlamentar proponente da entrega da honraria, a Igreja Universal é merecedora da homenagem em razão de sua intensa atuação em benefício da comunidade, apoiando projetos sociais alicerçados em valores éticos, morais e humanos. “Ela contribui substancialmente com o desenvolvimento do município, tem participação ativa na sociedade e procura atender a todas as necessidades que lhe apresentam”, afirma Romildo.