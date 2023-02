26º Liquida Porto Alegre é lançado com novo conceito e aumento de adesões

publicidade

Foi lançada hoje, na sede do CDL POA, no Centro Histórico, a 26ª edição do Liquida Porto Alegre, reunindo lojistas e autoridades. A ação, com descontos que variam entre os lojistas, reúne 4.895 estabelecimentos da última sexta até o próximo dia 5. O número é o segundo maior da história, inferior apenas a 2020, quando houve 5.121 adesões. No entanto, de acordo com o presidente Irio Piva, da CDL POA, entidade promotora da ação, o montante pode superar o ano líder, pois ainda há adesões de empresas ao Liquida.

Em 2023, houve aumento de 13,5% nas lojas inscritas, e os comércios de rua representam 69% do total de participantes. Ao todo, 32 segmentos participam do Liquida, com maioria para o setor de vestuários, com 15%. Neste ano, houve algumas mudanças na ação. Uma delas é a mudança do próprio mote da campanha, que passa a utilizar o conceito de “forno alegre”, ligado a ideia de “derretimento de preços”. Outra é o lançamento de um site com áreas com informações específicas da campanha tanto para o lojista quanto ao consumidor.

“Desde 1997, quando iniciou, o Liquida Porto Alegre tem se tornado mais importante. São 95 bairros participando, então é uma oportunidade incrível para comprar com condições diferenciadas, bem como para o lojista virar seu estoque”, comentou Piva. Não há uma estimativa de quanto em valores a ação deverá movimentar, e, ainda de acordo com o presidente, os maiores beneficiados são pequenos varejos porto-alegrenses. Os bairros com maior participação são o Centro Histórico, onde o número de adesões subiu 25%, além do Passo D’Areia, Sarandi e Cristal.

O economista-chefe da CDL POA, Oscar Frank, afirma que o mês de fevereiro é o período de menor faturamento do comércio, com cerca de 16,6% a menos do que a média dos demais meses do ano. “Temos diversos indicadores mostrando que a sazonalidade da receita dos lojistas também reduz neste mês, de acordo com a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do IBGE”, relatou ele. Já o coordenador do Liquida, Carlos Frederico Schmaedecke, disse que nenhuma entidade no país realiza uma promoção comercial desta magnitude por 26 anos.

O secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, Vicente Perrone, disse que a gestão municipal tem contribuído para a extinção de burocracia e de taxas para o empresário. “É mais oportunidades para que o empreendedor consiga pensar no desenvolvimento de seu negócio. Esta ação é muito importante para a cidade, para o comércio, especialmente local. Com certeza, isto acaba refletindo na arrecadação para o município”, pontuou ele.