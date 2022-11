28ª Corrida pela Vida reúne atletas profissionais e amadores em Porto Alegre

publicidade

Depois de dois anos realizada de maneira digital, em razão da pandemia, a Corrida pela Vida, promovida pelo Instituto do Câncer Infantil (ICI), coloriu novamente as ruas de Porto Alegre na manhã deste domingo. O tradicional evento, que em 2022 realizou sua 28ª edição, reuniu por volta de 1,3 mil corredores e comercializou mais de 10 mil camisetas, cujos valores arrecadados são para apoio às atividades da instituição. O tempo firme colaborou para a grande presença de atletas profissionais e amadores, vindos de todo o Rio Grande do Sul.

A largada e a chegada aconteceram no Parque Marinha do Brasil, no bairro Praia de Belas, reunindo crianças e adultos. O evento teve provas de três, cinco e dez quilômetros para adultos, bem como corrida para crianças e percursos de caminhada. Personalidades também estiveram presentes, como o ex-atleta D’Alessandro, embaixador do ICI. “É extremamente gratificante para nós realizarmos este evento excepcional. A Corrida pela Vida já conquistou Porto Alegre há muito tempo e existe uma integração muito interessante entre todos os parceiros, colaboradores e participantes”, afirmou o presidente do ICI, Daniel Weiler.

De acordo com ele, os números de venda de camisetas e participantes são próximos aos verificados em outras edições presenciais. D’Alessandro, que correu a prova mais longa, disse que era sua primeira vez nesta corrida. “É muito bom fazer parte, para cultivarmos o bem. Há uma causa muito grande que abraçamos há muito tempo. Sempre quis correr aqui, mas não era compatível com a carreira de atleta. Estamos acostumados a fazer as atividades voltadas ao campo de jogo, mas aqui é diferente. Antes chegar tarde do que nunca”, brincou o ídolo do Internacional.

A atleta amadora Carolina Bortoluzzi, moradora do bairro Petrópolis, venceu a prova dos dez quilômetros no feminino. Ela correu o percurso por volta de 43 minutos e disse ter superado seu próprio recorde pessoal. “Voltei da Maratona de Lisboa e queria me desafiar nesta prova. Também poder ajudar é algo que gratifica bastante, apesar de dar um pouquinho de frio na barriga”, disse ela, que foi recebida na linha de chegada pelo marido, o administrador Frederico Rad.

O governador Ranolfo Vieira Júnior e o prefeito Sebastião Melo também estiveram presentes. “O Instituto do Câncer Infantil realiza um trabalho muito importante e relevante de preservar e salvar vidas. Esta Corrida pela Vida fala por si só. O Estado também contribuiu para que houvesse uma situação sanitária favorável, e a corrida ocorresse, aumentando o número de UTIs e fazendo a vacinação de maneira eficiente”, comentou o governador. “Se colocar nas dores do outro é uma das causas mais nobres do ser humano. Temos somente a cumprimentar e dizer que o poder público etá ao lado desta iniciativa”, afirmou Melo, que também participou da caminhada.