32ª Festa Campeira do Rio Grande do Sul começa nesta quinta, em Pelotas

Tem início nesta quinta-feira, e vai até o próximo domingo, a 32ª Festa Campeira do Rio Grande do Sul. O evento que acontece na Associação Rural de Pelotas contará com provas de tiro de laço, gineteada, rédeas, vaca parada e diversas outras modalidades, além de vários shows com músicos tradicionalistas como Joca Martins, César Oliveira e Rogério Mello, Grupo Rodeio, Grupo Querência, entre outros. Na quinta e na sexta-feira os shows começam às 19h, já no sábado as atividades culturais iniciam às 14h e no domingo às 13h30min, com oficina de dança.

Entre os eventos que integram a programação da Festa Campeira estão o 1º Festival de Cultura Gastronômica, o 21º Seminário da Cultura Campeira e o 1º Seminário de Inclusão Social. Durante os dias do evento, uma praça de alimentação será instalada na Associação Rural que abrigará ainda, exposições, mercado das pulgas e comercialização de produtos coloniais. Os ingressos custam R$ 10 e podem ser adquiridos no local. Serão distribuídos mil ingressos da festa para as escolas municipais.

A Festa Campeira do Rio Grande do Sul reúne anualmente as 30 regiões tradicionalistas do Estado. De acordo com os organizadores, a expectativa de público é de 3 mil pessoas somente no primeiro dia de evento que tem como objetivo promover a cultura gaúcha para jovens e criança.

