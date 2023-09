34ª edição da Oktoberfest de Igrejinha começa dia 20 de outubro

publicidade

A 34ª edição da Oktoberfest de Igrejinha começa no dia 20 de outubro com uma programação variada. Considerada a maior festa comunitária do Brasil, a atração promete reunir mais de 200 mil visitantes durante os dez dias de evento com shows e espetáculos no Parque de Eventos Almiro Grings (Parque da Oktoberfest). Com o slogan “Emoção que se vive junto”, a festa deve ser organizada por mais de 3 mil voluntários.

O evento surgiu em 1988 como forma de homenagear a cultura dos imigrantes alemães que colonizaram a região. Durante todo o mês de outubro moradores da cidade se preparam para receber o público que busca reviver as tradições germânicas. Conhecida como uma das maiores festas populares do Rio Grande do Sul, a Oktoberfest é considerada como patrimônio cultural do Estado.

A rainha da Oktoberfest de Igrejinha, Kádina Correia de Lima Linden, destaca que a programação conta com shows de grandes atrações nacionais, como Dennis DJ, Alexandre Pires, Wesley Safadão e Luan Santana, “além das tradicionais bandinhas”. Acompanhada das princesas, Jenifer Isamara Müller e Sofia Camargo Bischoff, Linden explica que a festa é realizada pela comunidade e todo o lucro será destinado às vítimas das enchentes no Vale do Taquari. “Este ano, temos um projeto para distribuir verbas para as cidades atingidas pelas chuvas”, acrescenta a rainha quanto às doações já realizadas pela feira, em visita ao Correio do Povo.

O presidente da Associação de Amigos da Oktoberfest (AMIFEST), Marcelo Luis Kunst, afirma que a festa busca repetir os números de público e de consumo do ano passado, sendo esta a segunda edição realizada depois de três anos suspensa devido à pandemia da covid-19. Entre os números citados por Kunst, os 274 mil litros de chope consumidos na edição de 2022 e os 40 estandes da praça de alimentação cedidos para a comunidade. “Ano passado essas entidades tiveram um lucro líquido de R$1,6 milhão. A APAE de Igrejinha, em apenas um final de semana, teve um resultado líquido de R$100 mil”, explica Kunst.

A Oktoberfest deste ano conta com o apoio da prefeitura municipal de Igrejinha e vai até o dia 29 de outubro.