4ª edição do Projeto Rio Grande Eu Amo Eu Cuido realizou homenagens nesta quinta-feira

Ocorreu, na manhã desta quinta-feira, a 4ª edição da cerimônia alusiva ao Projeto Rio Grande Eu Amo Eu Cuido, no Salão Nobre Deputado Carlos Santos, localizado na Prefeitura de Rio Grande.

Indicados pela comunidade, devido ao trabalho realizado em prol do município, e avaliados por uma Comissão decretada pelo prefeito, os homenageados receberam certificados e um troféu no formato de azulejo, peça que remete às tradições e raízes portuguesas da cidade do Rio Grande. Os homenageados nesta edição, desenvolveram ações de preservação do meio ambiente e de cuidado com os espaços públicos.

Foram homengeados o Centro de Recuperação de Animais Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande (CRAM), referência nacional no cuidado e reabilitação de animais marinhos, com sede no município do Rio Grande; o artista urbano Guilherme Gerundo, que promove a arte e a consciência ambiental através do grafitti; o Projeto Reutilizar, coletivo de servidores e servidoras da Secretaria de Controle e Serviços Urbanos que transformam materiais inservíveis, como pneus, em brinquedos sustentáveis para as crianças do município; o morador da Ilha dos Marinheiros Izair das Neves, conhecido, por muitos, como “o guardião da Ilha”, devido ao seu afeto pelo local; o artesão Fernando Fangueiro, que produz obras de arte com materiais descartados pelas pessoas e com matérias-primas reaproveitáveis da natureza, como restos de madeira, ossos de animais e conchas; a Cooperativa Santa Rita, que realiza ações de reciclagem, defesa do meio ambiente e geração de emprego e renda para dezenas de pessoas, especialmente, mulheres; e o coletivo de moradores e moradoras do bairro Parque Marinha e arredores que, através de uma ação transversal, transformam um antigo depósito de descarte irregular de lixo em uma das mais belas praças da cidade do Rio Grande, a Praça dos Flamingos. Familiares e amigos dos homenageados, além de secretários do governo e demais autoridades participaram do evento.

Geci Prates, da Cooperativa de Reciclagem Santa Rita, fez uma fala coletiva que representou os homenageados. Sua manifestação fez um apelo para que as pessoas façam a correta separação do lixo e se atentem aos dias e horários da coleta seletiva. “O trabalho com a reciclagem é o sustento de muitas famílias na nossa cidade”, disse Geci.

“Rio Grande possui valores imensuráveis, mas o maior patrimônio que a cidade possui é o seu povo. Não trabalhamos sozinhos. É através do trabalho em rede que vamos construir uma cidade ainda melhor, mais consciente e sustentável para todos e todas”, concluiu o prefeito de Rio Grande, Alexandre Lindenmeyer.