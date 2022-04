77 países participarão das Surdolimpíadas de Verão, em Caxias do Sul

publicidade

Caxias do Sul se prepara para receber milhares de atletas surdos de 77 países para a 24ª edição das Surdolimpíadas que acontece entre 1º e 15 de maio. Ao todo serão disputadas 20 modalidades olímpicas no masculino e 18 no feminino. Anfitrião e país-sede das Surdolimpíadas, o Brasil confirmou a participação nos jogos de 199 atletas, sendo 110 homens e 89 mulheres, além de 38 integrantes de comissões técnicas, totalizando 237 pessoas, a maior delegação brasileira na história da competição.

O Brasil é o país com mais representantes competindo, mas os ucranianos, com 259 pessoas no total, serão a maior delegação dos jogos. A Ucrânia inscreveu 119 atletas homens, 68 mulheres e ainda 72 pessoas em comissões técnicas. Estados Unidos e Turquia são outras duas delegações numerosas, com 216 e 212 pessoas no total, respectivamente. Eslováquia, Japão, Lituânia e Quênia são as quatro nações que inscreveram mais atletas mulheres do que homens nas Surdolimpíadas. Para atender esse público, 56 hotéis de Caxias do Sul e região abrigarão os 77 países, delegados, organizadores e imprensa durante os jogos.

Nos próximos dias, será divulgada a tabela detalhada de todas as modalidades. O futebol será o primeiro esporte a iniciar as disputas, antes mesmo da abertura oficial do evento, marcada para 1º de maio. O último dia, 15 de maio, ficará reservado para a maratona, que acontecerá pelas ruas centrais de Caxias do Sul, e para a disputa do ouro no futebol masculino e feminino, além da solenidade de encerramento dos jogos, às 18h.