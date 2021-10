95ª Expofeira de Pelotas inicia nesta segunda-feira

publicidade

A 95ª Expofeira Pelotas inicia nesta segunda-feira no Parque Ildefonso Simões Lopes. O evento ocorre em formato híbrido (digital e presencial). Mais de cem atividades integram a programação que acontece até o dia 10. Em respeito aos protocolos sanitários, é necessário o uso de máscara, distanciamento mínimo de um metro, entre as obrigações dos visitantes. A limitação de até 2.500 pessoas simultâneas no parque, em respeito ao decreto sanitário estadual, será controlada através dos ingressos diários, baixados no site oficial.

Este ano o evento conta com espaço para as doceiras de Pelotas. O espaço Mulheres Empreendedoras apresenta uma feira diversa no pavilhão de remates. Outro segmento presente é a agricultura familiar, que acontece a partir de quinta-feira. O funcionamento é das 10h às 20h. Novidade é o estande do turismo rural de Pelotas. Na segunda-feira, às 20h acontece o 2º Leilão Virtual Arte na Rural, com transmissão pelo canal Lance Rural. Uma exposição alusiva aos 95 anos da feira poderá ser visitada presencialmente e de forma digital. A programação física acontece diariamente das 9h às 22h. A cerimônia de entrega do Mérito Rural e Medalha Nunes Vieira acontece na quinta-feira para convidados.

Para o período da Expofeira estão programados nove leilões, durante todas as noites, com a melhor genética dos criatórios da região. Entre os dias de segunda a sábado acontece a Conferência Rural (de forma híbrida) e o ciclo de palestras Momento Masters. As inscrições para acompanhar as atividades com transmissão digital, assim como a programação completa, podem ser feitas no site da 95ª Expofeira.

