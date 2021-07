Ação contra instalação de pedágio na ERS 118 acontece nesta sexta-feira em Gravataí

publicidade

Empresários, representantes de entidades sociais, comerciantes, vereadores e pessoas da sociedade civil farão um protesto, às 16h desta sexta-feira, na ERS 118, no trecho na rótula de acesso à Gravataí, contra a instalação do pedágio na rodovia.

O coordenador da Frente Parlamentar Metropolitana Contra o Pedágio na ERS 118 que está à frente da atividade, vereador Paulo Silveira, diz que a instalação de uma praça de cobrança na rodovia estadual é uma proposta do governo do Estado que vai na contramão do reaquecimento da economia e da geração de emprego e renda em meio à pior crise sanitária imposta pela pandemia do novo coronavírus.

“É uma região urbanizada, com forte polo logístico! A instalação de um pedágio em uma estrada que demorou 15 anos para ser duplicada, com investimento de R$ 400 milhões em verba pública, é uma ação retrógrada. Além disso, a intenção foi imposta sem nenhum tipo de diálogo com as prefeituras ou a comunidade. Esse modelo ultrapassado com certeza vai prejudicar a vinda de novos investimentos e causar transtornos na mobilidade.”

