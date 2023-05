Ação da BM apreende 24 quilos de maconha em São Luiz Gonzaga

publicidade

A Brigada Militar prendeu quatro pessoas e apreendeu 24 quilos de maconha em São Luiz Gonzaga, na região das missões. A ação ocorreu no início da tarde desta terça-feira, no centro.

A operação foi realizada de forma integrada entre a equipe da Operação Agro-Hórus, a Força Tática e o setor de Inteligência do 14º Batalhão de Polícia Militar.

O setor de inteligência recebeu informações sobre um carregamento de entorpecentes que seria retirado por um veículo vindo de Caxias do Sul para São Luiz Gonzaga. As equipes realizaram o monitoramento e realizaram a abordagem.

Dentro do veículo estavam três pessoas. Na busca veicular, foi encontrado no porta-malas uma bolsa com 22 tabletes de maconha. Durante a ação ainda foram localizados outros veículos e mais uma pessoa envolvida.

No final da operação foram apreendidos um total de 24,6 kg de maconha, cinco celulares, R$ 112,95, uma balança de precisão e três veículos. Quatro pessoas foram presas, sendo dois homens e duas mulheres. Todos tinham antecedentes criminais.