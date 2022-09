Ação do CadÚnico promove pesagem dos beneficiários do Auxílio Brasil em “Dia D” em Itaqui

publicidade

Nesta terça-feira, está sendo realizado o "Dia D" de pesagem dos beneficiários do Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família), em Itaqui. A ação acontece no Centro de Saúde, até as 12h30min. A atividade é feita por meio do setor de Cadastro Único (CadÚnico) da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, com apoio da Secretaria da Saúde.

Durante a ação, uma das entrevistadoras do CadÚnico estará disponível para consultas e orientações sobre os cadastros das famílias. O setor destaca que para evitar o bloqueio do benefício do programa Auxílio Brasil, o beneficiário deverá cumprir com as condicionalidades de saúde (com a pesagem), de educação (frequência escolar mínima exigida de acordo com a idade) e de Assistência Social (cadastro atualizado). No município, há 6.604 famílias inscritas no CadÚnico e que recebem subvenções sociais do governo federal.

