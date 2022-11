Ação em Porto Alegre homenageia jovens que perderam a vida em acidentes de trânsito

publicidade

O Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito foi marcado neste sábado com a instalação de uma nova placa no Memorial às Vítimas de Trânsito na Praça da Juventude Thiago Gonzaga, situada na avenida Porto Alegre, no bairro Medianeira, em Porto Alegre. Trinta nomes de jovens que morreram em acidentes ao longo de 2022 foram acrescidos. Familiares, amigos e autoridades estiveram presentes no ato cheio de emoção.

Mais de 400 nomes já foram lembrados desde a inauguração do memorial em 19 de maio de 2001. “Mais do que uma homenagem, o evento é também uma forma de chamar a atenção da sociedade de que esses números que a gente lê, ouve e vê não são números frios, mas têm rostos, nomes, sonhos, pais”, enfatizou a diretora institucional do DetranRS e presidente voluntária da Fundação Thiago de Moraes Gonzaga, Diza Gonzaga.

“Ali na praça é quase um grito para a sociedade do que acontece diariamente nas nossas ruas, avenidas e estradas. São milhares de mortes por ano no país, a grande maioria jovens”, disse. Segundo Diza Gonzaga, cada evento sempre é diferente e único, pois os pais das novas vítimas estão passando pela primeira vez pela dor e tristeza da perda dos filhos. “As emoções são diferentes”, constatou.

A Fundação Thiago de Moraes Gonzaga foi criada em 13 de maio de 1996 pelo casal Régis e Diza Gonzaga, pais do jovem Thiago, que faleceu aos 18 anos, em um acidente de trânsito na madrugada de 20 de maio de 1995, em Porto Alegre. Em 2000, a Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou, por unanimidade, a denominação da Praça da Juventude Thiago Gonzaga. “Aí pensei em criar esse memorial”, recordou.

Primeiro memorial

De acordo com Diza Gonzaga, o memorial foi o primeiro da América Latina e a iniciativa está cada vez mais sendo copiada por outros países no mundo. No local encontra-se uma escultura do artista plástico Hidalgo Adams, que homenageia os jovens que perderam a vida no trânsito. A obra traz a frase: "Que a alegria da juventude de nossos filhos, com seus sonhos interrompidos, seja um marco na luta contra a violência e a morte de jovens”.

Este ano foram homenageados os seguintes jovens falecidos no trânsito em 2022: Alice Schulmann de Moraes, André Fabris da Rosa, André Martins da Rosa, Bernardo Schumann Ferreira, Carlos Daniel Elias, Cesar Silva Dias Filho, Daniel Luis Welter da Silva, Daniela Janaína Johnson Régus, Deys Muniz, Eduardo Henrique Greggio, Fabiano da Silva Benites, Fabio dos Santos, Floriano da Rosa, Francisco Ferreira, Geovanna Amélia, Giovanni Ferraz Matias Giancola, Guilherme Johnson de Oliveira, Guilherme Tavares, Kátia Fabris da Rosa, Kauan Pereira do Santos, Luan Vargas do Santos, Lucca Lutz Moreira, Luis Guilherme Pereira, Ricardo Menezes Varani, Rodrigo Alves, Silvio Fabris da Rosa, Tiago Fernandes da Silva e Wagner Guimarães Verch.

Diza Gonzaga observou que o número de mortes no trânsito recrudesceu após o período de isolamento da pandemia. “Parece que, na ânsia de recuperar o tempo perdido, as pessoas estão voltando a beber e dirigir”, lamentou. “Os números indicam o crescimento da mistura de álcool e direção, que vinha retrocedendo ano a ano”, frisou. No entanto, ela avaliou que o jovem está mais consciente em relação aos adultos, sendo muito utilizado o transporte por aplicativo para as festas ao invés do carro particular.