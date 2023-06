Ação integrada entre BM e PC aprende 34 quilos de flor de maconha, em Tiradentes do Sul

publicidade

Policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar e do 6º Batalhão de Choque, em conjunto com a Polícia Civil, realizaram nesta sexta-feira a Operação Hórus em Tiradentes do Sul.

Durante as ações, um indivíduo de 31 anos foi detido em flagrante por envolvimento no crime de tráfico de drogas. Após abordagem na BR 468 e busca no veículo Onix, foram encontrados 60 pacotes de flor de maconha, conhecida como "camarão", com um total de 34.200 quilos. Além disso, dois smartphones foram apreendidos.

Estima-se que o valor total dos entorpecentes apreendidos ultrapasse R$ 3.472.000,00.