Ação integrada entre PC-RS e PC-SC recupera objetos furtados de residências em Marcelino Ramos

publicidade

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PC/RS), por meio da Delegacia de Polícia de Marcelino Ramos e do Serviço de Inteligência da 11ª Delegacia de Polícia Regional de Erechim, em ação conjunta com a Polícia Civil de Santa Catarina, recuperaram, nesta quarta-feira, objetos roubados durante uma série de furtos entre maio e junho, no interior de Marcelino Ramos.

Foram recuperados mais de 20 objetos furtados de, pelo menos, quatro residências. Sendo que em um dos locais, os criminosos subtraíram quase todos os móveis. De acordo com dados da DP de Marcelino Ramos, dois indivíduos com extensos antecedentes pela prática de crimes patrimoniais na região vinham sendo investigados pela participação nos crimes.

O Delegado de Polícia Rodrigo de Souza Leal Dreyer, responsável pela investigação, representou pela expedição de mandado de busca e apreensão contra um dos investigados, em uma propriedade rural, no interior de Concórdia/SC.

Entre os itens recuperados, destacam-se uma máquina forrageira e um cooktop, que foram prontamente reconhecidos pelos seus respectivos proprietários.

A investigação deve seguir a fim de buscar a localização e apreensão de outros materiais furtados, e a devida responsabilização dos criminosos envolvidos.