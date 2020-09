Ações alusivas a Semana Nacional do Trânsito são realizadas em Santa Maria

publicidade

Diversas ações foram realizadas nesta sexta-feira, dentro da Semana Nacional do Trânsito que teve como foco conscientizar os motoristas, ciclistas e pedestres sobre a responsabilidade das pessoas no trânsito.

Nas saídas do município e na área central da cidade o Departamento Municipal de Trânsito, Comando Rodoviário da Brigada Militar e Sest Senat promoveram a distribuição de informativos aos motoristas dentro do tema Operação Empatia no Trânsito.

Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Orion Ponsi, este ano Santa Maria reduziu 72% os acidentes de trânsito. A Secretaria de Mobilidade Urbana passou por estudos e elaboração de estratégias de prevenção de acidentes, o que auxiliou na redução dos números. Também ocorreram mudanças no processo fiscalizador, com atenção preventiva à acidentalidade, além de reforço de ações de Educação para o Trânsito.

Em paralelo, a Secretaria desenvolveu a campanha municipal “Volte pra Casa”, que além de conscientizar sobre os cuidados no trânsito, reforça os protocolos de higiene e segurança no combate ao coronavírus e à propagação da doença.