Ações de vacinação da gripe são adiadas em Santa Maria em virtude da chuva

A Prefeitura de Santa Maria realizou alterações no cronograma de vacinação contra a gripe, aberta para toda a população, por causa das chuvas. As unidades de saúde estarão abertas para a imunização nesta quinta-feira, das 8h às 14h, ou até durar o estoque. No mesmo dia e horário, ocorre o drive-thru de vacinação no Parque da Medianeira.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe teve encerramento nesta terça-feira, porém, em Santa Maria, a imunização para os grupos de risco encerrou-se na segunda-feira. Em função de o município ter sobra de doses e baixa procura por parte do público-alvo dos grupos de risco, a imunização será aberta para toda a população. No drive-thru, estarão disponíveis 6 mil doses de vacina contra a gripe. Para isso, serão montadas mais de quatro tendas de vacinação.

Gestantes e puérperas terão de se identificar aos vacinadores para a realização de cadastro, para que sejam contabilizadas para a meta desses dois públicos-alvo. Já as doses para crianças estarão disponíveis somente nas unidades de saúde. A ação terá apoio da Cruz Vermelha, do Exército e de acadêmicos de instituições de ensino.

A exceção de imunização, nesta quarta-feira, é para servidores de duas secretarias da prefeitura. Na sexta-feira, a vacinação será destinada aos demais servidores do Executivo e da Câmara de Vereadores. Já na próxima semana, ocorre vacinação nos funcionários dos Correios.

A vacinação contra a gripe não protege do coronavírus. A dose evita também que uma pessoa pegue gripe e precise de atendimento, indo para locais onde estará mais exposto a contaminação por coronavírus.