Abertas as inscrições para o concurso que elegerá a Corte do Carnaval 2023 de São Borja

Estão abertas - até 26 de janeiro - as inscrições para eleição dos integrantes da Corte do Carnaval 2023 de São Borja. Como em anos anteriores, haverá escolha da Rainha do município, do Momo e das Rainhas e Princesas do Carnaval, nas categorias mirim, infanto-juvenil e adulto.

As inscrições serão recebidas na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (SMCTEL), das 7h às 16h, de segunda a sexta-feira. A escolha da corte acontecerá no dia 29 de janeiro, a partir das 19h, no Cais do Porto. O concurso é uma parceria entre a prefeitura e a Associação Liga Especial Carnavalesca e Cultural de São Borja (ALECC-SB).

Podem concorrer à Corte representantes de entidades carnavalescas, clubes sociais, recreativos, culturais, esportivos, escolas, centros acadêmicos, comércio, indústria, associações e outras entidades representativas na comunidade. A escolha da Corte é um dos eventos do Carnaval 2023.

Além da programação, a SMCTEL coordenará a realização do Concurso Regional de Músicas Apparício Silva Rillo, do Cais Folia e do desfile das Escolas de Samba. Informações como idade, ficha de inscrição, premiação, documentação e todas as demais regras do concurso para a escolha da Corte do Carnaval estão disponíveis no regulamento que está disponível no link: https://www.saoborja.rs.gov.br/index.php/ultimas-noticias/4767-regulamento-corte-carnaval-2023