Abertas as inscrições para o programa de Bolsa Auxílio a médicos em Uruguaiana

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Uruguaiana abriu nesta segunda-feira as inscrições para o Programa Municipal de Bolsa Auxílio a médicos em Uruguaiana. A ação visa proporcionar aos especialistas em áreas carentes do município melhores condições para o aprimoramento profissional. As inscrições ficam abertas até dia 27 de setembro.

Os interessados devem apresentar: documento comprobatório de que está aprovado e/ou cursando curso de especialização em Residência Médica dentre as especialidades elencadas pelo município; o registro, em situação regular, junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM); preencher e encaminhar Formulário de Inscrição com os dados solicitados: nome completo do candidato, data de nascimento, número do registro no Órgão de Classe; número do CPF; e número do documento de identidade.

Todos esses dados devem estar dentro de um envelope fechado, que será analisado pela Comissão de Seleção e Avaliação do município. O material pode ser entregue diretamente no Protocolo Geral da Prefeitura, rua Santana 2.467, de segunda a sexta-feira das 8h às 14h. O envelope também pode ser enviado via Sedex ao endereço rua Santana, 2467, bairro Centro, CEP 97501-540. No pacote deve constar o nome do candidato e a especialidade.

Nesta fase o município vai contemplar cada especialidade com três bolsas de R$ 4 mil. São elas: psiquiatria infantil, neuropediatria, cirurgia geral, traumatologia/ortopedia e reumatologia. Se houver mais de três inscrições por segmento, a comissão vai realizar um sorteio público nas dependências da SMS para a definição dos contemplados. Caso seja necessário, o sorteio ocorrerá no dia 3 de outubro, às 15h. O edital completo está disponível no site da prefeitura.

