Abertas inscrições para Programa de Residência Pedagógica da Unipampa

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) abriu o período para inscrição de alunos de licenciatura no Programa de Residência Pedagógica da instituição. Ao todo, serão ofertadas 195 vagas para bolsistas e mais 39 vagas para voluntários, divididas conforme os subprojetos, cursos e núcleos do programa. Em Uruguaiana, as vagas são voltadas para os cursos de Educação Física e Ciências da Natureza. Conforme o Edital, o valor das bolsas fornecidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) é de R$400.

Para se inscrever os candidatos devem preencher um formulário on-line disponível no site da Unipampa, e enviar documentos de identificação e escolares como histórico e carta de intenções. O período de inscrição se estenderá até o dia 24 de setembro de 2023. O documento também informa que o início das atividades do programa somente poderá ocorrer após todos os núcleos estarem com a totalidade de cotas de bolsa ocupadas.

Os critérios de seleção são baseados no histórico escolar e na carta de intenções. Os detalhes e demais informações podem ser acessadas no Edital nº 364/2022 que rege o processo. A Residência Pedagógica oferece aos estudantes uma experiência prática em escolas públicas de educação básica. Podem se inscrever alunos a partir do quinto semestre dos cursos de licenciatura da Unipampa. Segundo a Instituição, o Programa de Residência Pedagógica colabora na formação dos discentes de cursos de licenciatura, por meio do desenvolvimento de projetos que aliam teoria e prática profissional docente.