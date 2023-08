Abrigos de ônibus com painéis eletrônicos já fazem parte da rotina de passageiros em Porto Alegre

publicidade

Está em andamento a segunda fase da instalação dos novos abrigos de ônibus em Porto Alegre. Mais tecnológicos e considerados mais seguros, 185 têm painéis eletrônicos informando as próximas chegadas dos coletivos. O projeto é uma parceria da Prefeitura com a empresa Eletromídia, responsável pela gestão e manutenção dos abrigos. O contrato foi assinado em 2022, prevendo a instalação de 1.507 paradas em cinco anos, das quais 330 já foram instalados nos locais de janeiro até julho deste ano.

“O investimento é todo privado, e está alicerçado na exploração publicitária. Desde a retirada do abrigo antigo, colocação de piso podotátil, instalação do novo com sinal wi-fi e conexão 5G, e agora os painéis de próxima chegada, são serviços investidos pela empresa, inclusive quanto à reposição quanto ao vandalismo, depredação ou deterioração pelo tempo”, explica o secretário Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), Adão de Castro Júnior, acrescentando que o projeto faz parte do Programa Mais Transporte.

A fase atual é a instalação dos abrigos em bairros mais periféricos à área central, como Lomba do Pinheiro, a primeira a receber as estruturas nesta fase, Restinga e Rubem Berta. Os três bairros receberão 91 abrigos; 14 já estão instalados, conforme a SMMU. Do total de 330 até o momento, 179 têm três assentos disponíveis e 152 têm dois lugares. Há ainda 70 abrigos sustentáveis, com placas fotovoltaicas para geração própria de energia.

Conforme Adão, os painéis, ainda em teste e descritos como a grande novidade das estruturas, servem como elemento de orientação aos passageiros. “Ele vai poder acompanhar quantos minutos faltam para o ônibus chegar naquele ponto. É uma forma além dos aplicativos que já estão em funcionamento, e têm a mesma função, além da possibilidade de pesquisa no site da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). E, principalmente, será algo para que o passageiro tenha conforto, segurança e qualificação no transporte coletivo em Porto Alegre”, avalia o secretário.

O projeto dos painéis havia sido anunciado primeiramente durante a edição deste ano do South Summit Brazil, em março, na Capital. Inicialmente, não estava prevista em contrato a disponibilização da conexão wi-fi nos abrigos, mas uma parceria entre a operadora Claro e a Eletromídia permitiu a adesão. Em um primeiro momento, os pontos que receberam as novas paradas foram as regiões dos bairros Bela Vista, Centro Histórico, Menino Deus, Rio Branco, Floresta e Jardim Botânico.