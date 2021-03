Academia é interditada em São Leopoldo por descumprir medidas para contenção da Covid-19

publicidade

Uma academia foi autuada no sábado em São Leopoldo pela Força-Tarefa de Fiscalização da Prefeitura, que interditou o espaço, no centro da cidade, por descumprir as determinações das medidas para contenção da propagação da Covid-19. Além disso, a academia não possuía nenhum alvará de funcionamento.

O local foi fechado e o estabelecimento só poderá funcionar depois de regularizar todas as documentações. Conforme o coordenador da Força-Tarefa, o fiscal Rodrigo Zacher, o proprietário divulgou em redes sociais a abertura do estabelecimento no final de semana, descumprindo e afrontando a determinação do decreto.

“Ao publicar a abertura do estabelecimento, o proprietário cumpre um desserviço à comunidade. Estamos em um momento delicado com a superlotação do sistema de saúde. O decreto municipal visa a diminuição da circulação de pessoas como forma de estancar a propagação do vírus. As academias podem funcionar de segunda a sexta-feira, então não há prejuízo para os frequentadores e para o proprietário”, explicou Zacher.