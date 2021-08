Academias ao ar livre começam a ser instaladas em Santa Maria

publicidade

A prefeitura iniciou a instalação de academias ao ar livre em cinco diferentes bairros de Santa Maria. A primeira academia começou a ser instalada na rua Visconde de Mauá, no bairro Duque de Caxias. As demais ficarão na rua Antônio Gonçalves do Amaral, no bairro São José; na rua Tiradentes, ao lado do Centro de Atividades Múltiplas, o Bombril, no Parque Itaimbé, bairro Centro; na esquina da rua São Dimas com a rua C, no bairro Diácono João Luiz Pozzobon; e esquina da rua Inspetor Goulart com a avenida Borges de Medeiros, no bairro Divina Providência. As outras academias devem começar a ser instaladas nas próximas semanas.

Os locais vão contar com diversos equipamentos de ginástica, como um para simular exercícios em bicicleta, um para exercícios abdominais, um para exercícios do tipo remada, um para supino, um para alongamento e um para rotação de ombros. Os equipamentos também podem ser utilizados por pessoas com deficiência.

“Estamos diante de uma conquista muito importante no que diz respeito a espaços de qualidade para a prática de exercícios físicos e lazer. Estamos muito felizes com o início das obras. Esses equipamentos vão beneficiar, principalmente, a população da terceira idade que procura locais ao ar livre para praticar atividades físicas”, afirma o secretário de Esporte e Lazer, Gilvan Ribeiro. O valor total das obras é de R$ 223.272,44, dos quais R$ 201.756,66 são oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Osmar Terra (MDB) e R$ 21.515,78 são de recursos próprios do município.

