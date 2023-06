Acidente com carro da prefeitura de Riozinho deixa dois mortos na ERS 122, em São Sebastião do Caí

publicidade

Duas pessoas morreram na manhã desta sexta-feira no km 10 da ERS 122, em São Sebastião do Caí. Um Renault Kwid, da Prefeitura de Riozinho, teria aquaplanado na pista e chocou-se desgovernado contra um poste às margens da rodovia.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Caí foi mobilizado para atender a ocorrência, sendo enviadas equipes com uma unidade de suporte básico e uma unidade de resgate. Houve a constatação de que os dois ocupantes do veículo, sendo um homem e uma mulher, encontravam-se em óbito.

O carro era da Secretaria Municipal de Saúde. As vítimas foram o motorista Adão Soares Souza Louzada e a passageira Kauana Letícia Souza da Silva. "Estamos ainda muito chocados com o fato", desabafou o secretário Ramão Corso. "Infelizmente tivemos esta fatalidade", lamentou.

"Nosso veículo ia a Caxias do Sul, até um hospital psiquiátrico, onde temos um paciente internado. Como mudou o clima, estávamos enviando cobertores e tentaríamos solicitar umas mudanças de horário de visita", relatou. "A acompanhante era uma pessoa de Caxias do Sul, que estava em Rolante e solicitou uma carona", acrescentou o secretário municipal de Saúde de Riozinho.

Foto: CBVSSC / Divulgação / CP