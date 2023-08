Acidente com dois veículos gera capotamento em Porto Alegre

publicidade

Dois veículos sofreram danos, em acidente na noite desta segunda-feira, no bairro Petrópolis. De acordo com a EPTC, a colisão foi registrada na avenida Protásio Alves e resultou no capotamento de um dos carros, um GM Onix. O outro veículo envolvido é um Peugeot 206.

Por volta das 23h30, os dois carros eram recolhidos da via, nas proximidades do Instituo Estadual Rio Branco. O trânsito ficou parcialmente bloqueado. A Brigada Militar também atendeu a ocorrência.