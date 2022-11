Acidente de trânsito deixa dois mortos e cinco feridos na ERS 486, em Terra de Areia

publicidade

Duas pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em um acidente de trânsito ocorrido na noite desse domingo no km 50 da ERS 486, em Terra de Areia. Houve a colisão entre quatro veículos, sendo um Ford F1000, com placas de Gramado; um Volkswagen Fox, emplacado em Cachoeirinha; um Citroën C3, com placas de Balneário Camboriú, em Santa Catarina; e uma Volkswagen Saveiro, emplacada em Cachoeirinha.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), as vítimas fatais foram um homem, de 34 anos, e uma mulher, de 31 anos, que estavam na Saveiro. Ele teve óbito no local e a ela no hospital. Já os cinco feridos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico.

Em Itati, uma pessoa morreu na colisão entre uma Chevrolet Montana, emplacada em Caxias do Sul, e uma Mitsubishi Pajero, com placas de Santa Cruz do Sul. O acidente ocorreu no final da tarde desse domingo no km 11 da ERS 486. Conforme o CRBM, o óbito foi de uma mulher, de 43 anos, que se encontrava na Montana.

