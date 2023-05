Acidente de trânsito deixa um morto e três feridos na BR 158, em Itaara

publicidade

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um acidente de trânsito ocorrido na noite dessa terça-feira no km 300 da BR 158, em Itaara. Houve uma colisão traseira seguida de uma colisão transversal entre três veículos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência envolveu um Peugeot 206, com placas de Garopaba, em Santa Catarina; uma Fiat Strada, com placas de Cruz Alta; e um Volkswagen Gol, com placas de Itaara.

Conforme a PRF, a vítima fatal, uma idosa de 87 anos, estava como passageira do Gol, cujo condutor, de 67 anos, teve graves ferimentos. Já no Peugeot, o motorista, de 38 anos, ficou gravemente ferido. Na Strada, o condutor, de 49 anos, teve lesões leves.