Acidente de trânsito deixa um morto na ERS 324, em Passo Fundo

publicidade

Um acidente de trânsito resultou em uma pessoa morta na madrugada desta quinta-feira no km 157 da ERS 324, em Passo Fundo. Por motivos desconhecidos, um Volkswagen Golf ficou desgovernado na pista e chocou-se contra um barranco. O carro capotou na sequência. O óbito do condutor, de 43 anos, natural de Palmeira das Missões, foi no local. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a vítima não possuía habilitação e o veículo encontrava-se com o licenciamento vencido.