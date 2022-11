Acidente de trânsito deixa um morto na RSC 287, em Paraíso do Sul

publicidade

Uma pessoa morreu em um acidente de trânsito ocorrido no final da noite desse domingo no km 174 da RSC 287, em Paraíso do Sul. Por volta das 23h15min, houve a colisão frontal entre um caminhão Volvo FH 540, com placas de Cachoeira do Sul, e um Chevrolet Onix, emplacado em Agudo.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a vítima fatal foi uma mulher de 31 anos, moradora de Agudo, que conduzia o automóvel. Já o motorista do caminhão não teve ferimentos.

São Borja

Em São Borja, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada na colisão frontal envolvendo um Ford Fiesta e um Fiat Palio na noite desse domingo na BR 287. Uma passageira do Fiesta, de 27 anos, natural de São Borja, morreu no local.

Feridos, ambos os condutores dos dois carros foram socorridos e encaminhados em estado grave ao hospital. O motorista do Palio, de 20 anos, natural de Santo Angelo, faleceu depois durante o atendimento médico.

Foto: CRBM / Divulgação / CP