Acidente de trânsito mata motorista da Banda Família Azzolini no Paraná

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito envolvendo um ônibus da banda Família Azzolini e um automóvel na noite dessa terça-feira na rodovia PR 280 em Clevelândia, no sudoeste do Paraná. Uma das vítimas fatais foi o motorista do grupo musical, Jalinton Martins, 35 anos. A outra foi a condutora do carro, Eliane Maria Ruchel de Gasperi, 58 anos. Ambos tiveram óbito no local. Os corpos foram encaminhados para o Instituto-Médio Legal de Pato Branco. Ao menos dez pessoas tiveram ferimentos.

A ocorrência mobilizou o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e o Corpo de Bombeiros Militar, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), por volta das 22h45min. As informações iniciais apontam que uma Ford EcoSport invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra o ônibus Volvo, cujo motorista tentou desviar e o coletivo acabou saindo para fora rodovia.

Com clássicos da música ítalo-brasileira no repertório, a banda Família Azzolini nasceu em Francisco Beltrão. O conjunto musical seguia para uma agenda de shows em Santa Catarina. Logo após o acidente de trânsito, a cantora Thaina fez uma postagem em vídeo nas redes sociais. “Fomos pegos de surpresa. Estávamos na nossa viagem normal em direção a Nova Veneza, em Santa Catarina, onde temos show no fim de semana e gravação do nosso DVD, e de repente sumiu tudo na frente, sentimos que o ônibus estava fora da pista. Não tombamos, mas o ônibus saiu para fora da da rodovia. Entramos em choque”, disse.

“Infelizmente, nós perdemos o nosso irmão de estrada, o Jalinton, nosso motorista e a pessoa que colidiu também veio a óbito. Não sei nem o que dizer nesse momento. Outros sofreram alguns ferimentos, mas de um modo geral estamos bem”, desabafou. “O Jalinton foi muito guerreiro, a forma como ele conduziu o veículo para fora da pista”, lembrou. Ela e a irmã Thairine são filhas do casal Aroldo e Ivanilde Azzolini, que também fazem parte do grupo musical. O pai delas inclusive está entre os feridos, que foram socorridos.