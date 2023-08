Acidente em Ivoti deixa cinco pessoas feridas

publicidade

Uma colisão frontal na BR 116 deixou quatro adultos e uma criança feridos. O acidente ocorreu na tarde deste domingo, na altura de Ivoti. A rodovia teve uma interrupção temporária e o tráfego foi desviado por uma via lateral.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Nissan Versa colidiu de frente com uma SUV Suzuki Vitara no Km 231. E equipes do Corpo de Bombeiros precisaram realizar o resgate dos ocupantes dos veículos. No Nissan Versa tinham três pessoas. Um apresentou lesão grave, outro lesão leve e um saiu ileso. Já os três ocupantes do Vitara sofreram lesões leves.

As cinco vítimas, entre elas uma criança de três anos, foram encaminhadas para os hospitais de Ivoti, Dois Irmãos e Novo Hamburgo.