Acidente entre caminhão e automóvel deixa quatro mortos em Iraí

publicidade

Um choque frontal entre um caminhão e um automóvel Corsa, ambos de Santa Catarina, ocasionou a morte de quatro pessoas em Iraí, na Zona da Produção do Estado. O automóvel pegou fogo após o impacto no km 11 da rodovia. Os quatro ocupantes do Corsa, entre eles uma criança, morreram carbonizadas nesta terça-feira.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corsa possuia placa de Saudades (SC) e o caminhão de Caibi (SC). De acordo com os levantamentos realizados pela equipe PRF no local, o caminhão seguia no sentido Iraí – Frederico Westphalen quando ocorreu a colisão com o carro que trafegava no sentido oposto. As causas do acidente estão sendo apuradas. As vítimas ainda não foram identificadas.

Além de apagar o fogo, o Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen trabalhou no local para retirar os corpos do interior do veículo. A Brigada Militar também atuou na ocorrência e a Polícia Civil vai investigar em que condições aconteceu o acidente.