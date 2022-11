Acidente envolvendo veículos deixa um morto na BR 116, em Jaguarão

publicidade

Uma pessoa morreu em um acidente frontal envolvendo um Gol e um Sandero, no km 656 da BR 116, em Jaguarão. Um homem de aproximadamente 40 anos, ainda não identificado, e que conduzia o primeiro carro, veio a óbito ainda no local, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os ocupantes do Sandero ainda não foram localizados. O trânsito chegou a ficar bloqueado após o acidente para trabalho da perícia.

