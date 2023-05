Acidente na BR 116, em São Leopoldo, deixa dois mortos

publicidade

Um acidente na BR 116, no km 241, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, deixou duas vítimas fatais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma moto modelo Biz, com placas de Portão, ocupada por dois homens, colidiu na madrugada de domingo contra um guard rail. A moto trafegava no sentido interior. Uma das vítimas tinha 25 anos. A segunda vítima estava sem documentos. Segundo a PRF, as vítimas residiam em Novo Hamburgo.