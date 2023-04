Acidente na BR 285 deixa dois mortos em Passo Fundo

publicidade

A manhã deste domingo teve um acidente com duas mortes no quilômetro 323 da BR 285 em Passo Fundo, no Norte do Estado. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, houve uma colisão frontal entre uma picape Fiat Toro e outra VW Saveiro.

De acordo com a PRF, a Toro tinha placas de Frederico Westphalen e trafegava no sentido Passo Fundo - Carazinho, enquanto a Saveiro, com placas de Carazinho, viajava no sentido oposto. Os veículos teriam colidido de frente e o motorista da Saveiro, de 20 anos, faleceu no local. A outra vítima era passageiro da Fiat Toro, um homem de 41 anos.

Outras 3 vítimas ficaram feridas. Elas foram atendidas e encaminhadas a hospitais de Carazinho e Passo Fundo. Além da PRF, atuaram no local o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda não há informações sobre o que pode ter causado a colisão.

O trânsito chegou a ser bloqueado no local, até finalização dos trabalhos da perícia. Conforme a PRF, a pista já foi liberada.