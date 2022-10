Acidente na BR 480 em Erechim deixa dois mortos e quatro feridos

publicidade

Um grave acidente deixou dois mortos e quatro feridos na tarde desta sexta-feira na BR 480 em Erechim no Rio Grande do Sul. Conforme a Polícia Rodoviário Federal, um micro-ônibus e uma caminhonete colidiram frontalmente no km 69 da via. Todos as pessoas foram socorridas, mas os dois motoristas vieram a óbito no caminho ao hospital Santa Terezinha.

Ainda segundo a PRF, no momento da colisão, o micro-ônibus seguia no sentido Erechim – Barão de Cotegipe, e a caminhonete Pajero no sentido contrário. O local teve trânsito parcialmente interrompido até a retirada dos veículos. As causas do acidente estão sendo apuradas.

Na Pajero estava apenas o condutor, de 48 anos, natural de Ametista do Sul. No segundo veículo estavam o condutor, de 49 anos, natural de Ponte Preta/RS, e 4 estudantes de Barão de Cotegipe e Jacutinga, sendo uma menina de 16 e duas de 17 anos, e um rapaz de 18 anos.