Acidentes em Farroupilha e Restinga Seca matam três pessoas

publicidade

Dois acidentes, um ocorrido nas primeiras horas da manhã desta sexta e outro registrado no final da noite dessa quinta, provocaram a morte de três pessoas. O mais recente deles ocorreu em Farroupilha, às 6h, quando um Chevrolet Cobalt bateu na traseira de um caminhão, matando a passageira de 20 anos. A colisão ocorreu no km 60 da ERS 122.

Já em Restinga Seca, às 23h50min, uma colisão frontal entre um Chevrolet Celta e um Honda Civic matou dois homens com idades entre 29 e 32 anos. Outras três vítimas foram socorridas em estado grave no acidente registrado no km 200 da RSC 287.