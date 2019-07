Adolescente morre devido a meningite C, em Canoas

publicidade

Canoas registrou o primeiro óbito por doença Meningócocica do sorogrupo C em Canoas. A vítima era um adolescente. Outro caso aconteceu com um adulto em fevereiro de 2019, mas este não veio a óbito.

De acordo com a Secretaria de saúde do Município, mesmo antes da confirmação da causa da morte, foram realizados todos os protocolos publicados no Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde de 2019. Desta forma, o Município garante que adotou medidas preventivas para evitar casos secundários. A ação indicada e executada foi a quimioprofilaxia, que consiste na administração de Rifampicina (antibiótico), aos contatos próximos com o caso.