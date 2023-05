Advogado Marcio Chachamovich assume a presidência da Federação Israelita do Rio Grande do Sul

publicidade

A nova diretoria da Federação Israelita (FIRS) do Rio Grande do Sul foi empossada na noite desta terça-feira. Os membros assumem o biênio 2023/2024 que será comandado pelo presidente Marcio Chachamovich. A solenidade foi realizada no Teatro Unisinos.



Marcio Chachamovich é advogado e atuante nas entidades da comunidade judaica do Estado desde a adolescência, quando estudou no Colégio Israelita e participava de movimentos juvenis. Ele também já foi diretor jurídico da Hebraica/RS e da Firs, por duas gestões.

O novo presidente explicou que assumir entidades da comunidade judaica faz parte da tradição e se sente honrado com a responsabilidade. “Aceitei este grande desafio porque já tenho uma trajetória na comunidade, desde muito cedo, na direção da Firs e em outras instituições. Chegou o momento desse cargo de tanta responsabilidade e que demanda muita dedicação. Tenho e sempre tive muito respeito a todos que me antecederam e a todas as instituições de nossa comunidade plural. Temos a missão de dialogar com todos, com respeito e de maneira ordeira, independente da forma de pensar de cada um. Isso faz parte do judaísmo”, comentou Chachamovich.



Alguns projetos já estão em andamento na FIRS, entre eles o combate ao antissemitismo, que é um dos pilares da nova gestão. “Reafirmo o compromisso de trabalhar incansavelmente para que possamos, juntos, construir um futuro brilhante para nossa comunidade. Temos que pensar no futuro sem deixar de olhar para trás, evoluindo com base nos ensinamentos que trazemos de nossos antepassados, sempre levantando a bandeira constante da luta contra o racismo e o antissemitismo”, declarou o presidente. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) está integrada com a FIRS nesta causa. As duas entidades já estão preparando um simpósio sobre discurso de ódio.



Composição da nova diretoria:



Marcio Chachamovich - Presidente



Fabio Lavinsky - Vice-presidente Advocacy



Regis Randin - Vice-presidente de Relações Comunitárias



Marcelo Spilki - Vice-presidente Administrativo-financeiro



Luiz Bernardo Spumberg - Vice-presidente de Segurança



Albert Poziomyck - Diretor Institucional



Daniela Raad - Diretora de Relações Institucionais



Daniel Baril - Diretor Jurídico



Fernanda Helale - Diretora de Eventos



Fernando Salama - Diretor de Segurança



Kevin Kapel - Diretor de Relações Institucionais



Marcelo Chachamovich - Diretor de Captação



Marcos Eizerik - Diretor de Marketing



Pablo Watenberg - Diretor de Governança



Leonardo Silberfarb - Diretor do Grupo de Voluntários



Daniel Soibelmann - Diretor do CARE