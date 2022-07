Aeroporto de Santo Ângelo irá operar voos para Garulhos a partir de outubro

publicidade

O município de Santo Ângelo, terceira base da GOL Linhas Aéreas a ser inaugurada no interior gaúcho em 2022, terá voos diretos para o Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos a partir de 18 de outubro. Serão três frequências semanais de ida e volta, às terças, quintas e aos sábados. O início da venda dos bilhetes foi anunciado nesta quarta-feira pela companhia. Os voos serão operados com aeronave Boeing 737-700, para 138 passageiros.

Para as operações, o Aeroporto Regional Sepé Tiaraju começou a receber a obra de aterramento de uma das cabeceiras da pista. A intervenção está sendo realizado pela Prefeitura de Santo Ângelo e entidades representativas da cidade. Além disso, a obra do novo terminal de passageiros esta na fase final, com investimento de R$ 613 mil do município.

Até 2021, a GOL já mantinha operações em três cidades do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, Caxias do Sul e Passo Fundo. Em 2022, inaugurou duas novas bases no Estado, em Pelotas e em Uruguaiana, em parceria com a VOEPASS. Após Santo Ângelo, Santa Maria será o quarto e novo destino a receber voos da companhia, a partir de 1º de novembro.

Veja Também