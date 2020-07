publicidade

A agência FGTAS/Sine de Sapiranga está fechada para atendimentos nesta quarta-feira. Devido ao vendaval da madrugada, o sistema está fora do ar para todos os atendimentos, e não há previsão de retorno.

Contato com o Sine pode ser feito através do telefone 3599-3487. Segundo a Defesa Civil Municipal outro danos ocorreram na cidade, como a queda de pelo menos dois muros. As ocorrências foram registradas nos bairros São Luiz e Vila Irma.