Alça da ERS-239 com a BR-116 terá bloqueio total nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, a alça de acesso da ERS-239 com a BR-116 terá bloqueio total. A ação vai afetar os motoristas que estiverem se deslocando no sentido de Taquara, Parobé, Araricá e Sapiranga para a BR-116, em Novo Hamburgo, sentido Porto Alegre.

As equipes da EGR estarão executando a recuperação do asfalto por meio de fresagem e colocação asfáltica em todo o segmento rodoviário que compõe a alça. O serviço deve ser concluído até o final da tarde do mesmo dia, mas poderá sofrer alterações em virtude das condições climáticas.

Segundo a EGR, haverá reforço na sinalização e a rodovia receberá placas de orientação informando os condutores sobre as rotas alternativas para os desvios. Quem estiver se deslocando pela ERS-239 com destino a Estância Velha poderá seguir normalmente utilizando o viaduto.

Desvios e rotas alternativas

Alternativa 1: Motoristas que trafegam de Taquara, Parobé, Araricá e Sapiranga podem acessar a BR-116 na primeira saída à direita, antes da alça bloqueada, e seguir em direção a Dois Irmãos pela BR-116 por 800 metros até o primeiro retorno, localizado em frente à churrascaria Sapatão.

Alternativa 2: Motoristas que trafegam de Taquara, Parobé, Araricá e Sapiranga podem seguir por cima do viaduto da ERS-239 por cerca de 400 metros e acessar a Avenida 8 de Setembro à esquerda, dobrar à esquerda na rua Bartolomeu de Gusmão e novamente à esquerda na rua José Ataliba Torres até acessar a ERS-239 e seguir até o acesso com a BR-116 à direita.