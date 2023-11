Alagamento atinge 10 mil pessoas em Eldorado do Sul

publicidade

A prefeitura de Eldorado do Sul informou que 340 pessoas estão abrigadas no Ginásio Getúlio Vargas, e 360 no ginásio da Escola Estadual de Ensino Médio Eldorado do Sul, nesta terça-feira.



De acordo com a assessoria do município, mais de 10 mil pessoas foram atingidas pelos alagamentos e cinco mil estão desalojadas. Os bairros mais atingidos são Chácara, Cidade Verde, Picada, Vila da Paz, Sans, Souci, Irga e Centro.



A prefeitura de Eldorado do Sul está necessitando de doação de água, comida, material de limpeza, produtos de higiene, fraldas, roupas de cama e colchões. As doações podem ser realizadas direto na sede, localizada no centro.

Ontem, uma idosa foi encontrada morta na sua residência, na Avenida Nestor Jardim Filho, no bairro Medianeira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o imóvel foi inundado, e a provável causa da morte é afogamento. Houve a tentativa de reanimar, mas não foi possível.