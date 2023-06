Alcoólicos Anônimos abre novo grupo no bairro Bom Fim, em Porto Alegre

publicidade

Alcoólicos Anônimos (AA) do Brasil completou 88 anos no dia 10 de junho, marcando uma trajetória de sucesso e crescimento contínuo. Nesse contexto, a cidade de Porto Alegre receberá a mais recente adição ao movimento, o Grupo de A.A Bom Fim. As atividades terão início no próximo dia 18. As reuniões serão realizadas todos os domingos, às 9h30min, na Avenida José Bonifácio, 645, na capital.

Essa expansão reflete o compromisso dos Alcoólicos Anônimos em ajudar cada vez mais pessoas a superarem o alcoolismo e reconstruírem suas vidas. Esses encontros proporcionam um espaço seguro e confidencial onde os membros podem expressar seus desafios, conquistas e perspectivas de recuperação. O objetivo é fornecer suporte emocional, troca de experiências e estratégias para enfrentar os desafios diários relacionados ao alcoolismo.

Um integrante do Comitê de Serviços, que está no A.A há 13 anos - que não será identificado para preservar o anonimato - afirma que o requisito primordial dos grupos é de se manter sóbrio. Ele comenta que em Porto Alegre existem 28 grupos atuantes e que esse novo Grupo de A.A Bom Fim está sendo recebido com muita alegria por ser localizado perto do Brique da Redenção. “Uma porta nova que se abre é sempre motivo de alegria. E nesse caso, especificamente, a alegria é maior porque é em um ponto estratégico de visibilidade para o A.A. Pessoas vão se identificar”,ressalta.

Alcoólicos Anônimos é uma irmandade mundial de homens e mulheres que encontram apoio e solidariedade mútua no caminho para a sobriedade. Através das reuniões, os participantes têm a oportunidade de compartilhar suas experiências, forças e esperanças, criando um ambiente acolhedor e encorajador para lidar com seu problema comum: o alcoolismo.