Alegrete apresenta saldo positivo na geração de empregos no ano

A prefeitura de Alegrete divulgou nesta quarta-feira o saldo positivo na geração de empregos no município, de janeiro a novembro de 2021. Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Previdência Social, foram criadas 103 novas vagas de emprego com carteira assinada no mês de novembro de 2021.

Os dados revelam que as empresas do município admitiram 3.230 novos funcionários contra 2.811 desligamentos, totalizando um saldo positivo de 419 vagas durante o período. O ramo de prestação de serviços foi o que mais contratou, seguido do comércio varejista e indústria de construção.

De acordo com o Caged, a maioria dos profissionais contratados possuíam ensino médio completo, com idades entre 18 e 39 anos. Do saldo positivo, 62% são mulheres. As admissões em maior quantidade ocorreram de prestadores de serviço, vendedores em lojas e de trabalhadores de supermercados.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur) complementa que, durante o ano, foram contratados mais de 120 jovens aprendizes, principalmente, para atuarem no comércio e indústria de alimentação.

