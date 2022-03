Alegrete pesquisa preços de combustíveis e encontra aumento de 18% na rede de postos

publicidade

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alegrete, por meio do Procon, realizou nova Pesquisa de Preços dos Combustíveis. A pesquisa foi referente ao aumento oficializado pela Petrobras, no último dia 11. Foram visitados 16 estabelecimentos, sendo constatado, em média, 18% de aumento em comparação com a pesquisa anterior.

Em fevereiro, a gasolina comum mais barata em Alegrete era de R$ 6,27 e agora, encontra-se em R$ 7,09. O maior preço foi de R$ 6,79 para R$ 7,29. A gasolina aditivada mais barata era encontrada no valor de R$ 6,29 e passou a ser encontrado por R$ 7,09, tendo oscilação entre R$ 6,94 e R$ 7,49, maiores valores encontrados.

Quanto ao óleo diesel comum, o preço do litro se manteve entre R$5,49, menor valor, e R$5,96, o maior valor encontrado. No óleo diesel S10, o valor se estabelece entre R$ 6,36 e R$ 7,09, assim como o etanol, que se encontra no menor valor em R$ 5,99 e o maior, R$6,29. A pesquisa completa está no site da prefeitura, na aba do Procon, com os 16 Postos de Combustíveis visitados.

Veja Também