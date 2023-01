Alegrete recebe melhorias no asfaltamento de ruas centrais da cidade

publicidade

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Planejamento, anunciou que ruas receberão melhorias na pavimentação a partir desta segunda-feira, no centro da cidade. A iniciativa surge com o viés de proporcionar um bom retorno às aulas em 2023, tendo em vista que as escolas ainda se encontram em período de recesso, além de levar benefícios aos cidadãos alegretenses.

As obras estão estimadas em R$ 950 mil, sendo o valor oriundo de recursos livres do município. Neste lote de ruas foram contempladas a General Neto, Joaquim Nabuco, Coronel Cabrita, Demétrio Ribeiro, Visconde de Tamandaré e Tiradentes.