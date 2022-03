Alegrete recebe seis ônibus que servirão a comunidade escolar da zona rural

publicidade

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Alegrete recebeu, nessa quarta-feira, seis ônibus destinados ao transporte escolar nas áreas rurais do município, adquiridos em parceria entre prefeitura e governo federal por meio do PAR (Plano de Ações Articuladas). A aquisição faz parte do Programa “Caminho da Escola”, gerenciado pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

O investimento alcançou R$ 1,9 milhão e os veículos têm capacidade para transportar 59 pessoas, além do motorista. Criado com o objetivo de renovar a frota de veículos escolares, o programa assegura a qualidade do transporte dos estudantes e contribui para a redução da evasão escolar, ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e a permanência na escola dos alunos matriculados, principalmente, na Educação Básica.

A iniciativa ainda mira a padronização dos veículos de transporte escolar e redução dos preços de compra dos veículos e aumento da transparência nessas aquisições. Segundo o prefeito, Márcio do Amaral, o município tem trabalhado para que a educação de Alegrete seja de qualidade. “Qualidade se faz com equipamentos também e com essa aquisição, a Administração Municipal reforça sua frota para atender aos alunos da rede pública de ensino, trazendo mais conforto aos mesmos e maior tranquilidade aos pais”, conclui.

Veja Também