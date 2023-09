Alerta da Defesa Civil de Porto Alegre para novas inundações segue até esta sexta-feira

publicidade

O nível do Guaíba alcançou nesta quinta-feira a marca de 2,62 metros na régua de medição do Cais Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre, representando uma leve elevação em relação ao dia anterior, conforme os dados da Agência Nacional de Águas (ANA). O tempo nublado elevou os temores de novas pancadas de chuva, o que poderia contribuir ainda mais para novas enchentes. De acordo com a MetSul Meteorologia, a possível explicação para o nível alto é a Lagoa dos Patos, que igualmente está com grande volume de água, dificultando o escoamento do fluxo dos demais cursos d’água.

Nos últimos dias, há poucas oscilações no nível medido pelas réguas, que cada vez mais têm marcado níveis perto do mais alto registrado, no último dia 14, quando a marca foi de 2,70 metros. Ainda conforme a MetSul, o possível represamento é verificado mesmo sem a presença do vento no quadrante sul, temido pelos pescadores pelo potencial de empurrar as águas rumo à costa. No entanto, como a lagoa está alta, o efeito é semelhante ao que se houvesse a ventania.

Continua até esta sexta-feira o alerta preventivo da Defesa Civil Municipal sobre a possibilidade de chuvas volumosas e inundações em regiões ribeirinhas. A MetSul relembra que o Guaíba atingiu seu primeiro pico de cheia no último dia 7, com 2,46 metros, baixando em seguida. No dia 10, o nível atingiu 1,96 metro, seguido por um vendaval com vento Sul, fazendo com que houvesse nova elevação, bem como a chuva que ultrapassou 100 milímetros. O nível, então, chegou aos 2,70 metros.

A mudança de vento para norte fez com que o principal curso d’água da Capital recuasse para 2,50 metros, mantendo este patamar durante todo o último final de semana. Na segunda-feira, nova trajetória de alta e marca de 2,62 metros, recuando para 2,53 metros no início da madrugada seguinte e elevando novamente para 2,68 metros no começo da manhã de terça-feira. Perto do meio-dia desta quinta, mais uma vez o vento seguia no quadrante norte.